大陸十三屆全國人大常委會第15次會議28日上午閉幕，表決審議通過了新修訂的證券法，在證券發行制度、證券交易、上市公司收購、訊息披露、投資者保護等多方面作出修改，修訂後的證券法將於明年3月1日實施。

新浪財經28日報導，修訂後的大陸證券法明確規定，證券從業員禁止買賣股票，違規將被沒收違法所得，並處以買賣證券等值以下的罰款。對於訊息披露違法，最高將處以人民幣（下同）1千萬元人民幣罰款。

另外，證券交易內線消息的知情人，或者非法獲取內線資訊、違法規定從事內線交易的人，將依法處理非法持有的證券，沒收違法所得，並處以違法所得1倍以上、10倍以下的罰款；沒收違法所得或者違法所得不足50萬元的，處以50萬元以上500萬以下的罰款。單位從事內線交易的，還應當對直接負責的主管人員和其他職責責任人員給予警告，並處以20萬以上200萬以下的罰款。

新華社報導指出，「升級版」證券法象徵大陸資本市場在市場化、法治化的道路邁出重要一步，作為資本市場的根本法。

(工商 )