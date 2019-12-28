立委選戰倒數13天，國民黨候選人呂國華28日上午舉行記者會，現場「開箱」雅虎網路民調結果，在3位主要競爭者中，呂國華以42.41％的支持度遙遙領先民進黨候選人陳歐珀的26.11％，以及無黨籍黃定和的14.35；呂國華表示，自己並不是要炫耀什麼，只是想對外界呈現出實際的狀況。

明年總統、立委大選民調封關在即，根據呂國華28日上午當眾現場「開箱」的雅虎網路民調結果，呂國華拿到4360票，支持度為42.41％；陳歐珀2685票，支持度為26.12％；黃定和有1476票，支持度為14.35％；排在第4名的是無黨籍孫博萮的11.33％，得票數為1165票；代表台灣維新黨的林獻山支持度為3.16，獲得325票；墊底的是勞動黨籍的許育嘉，支持度為2.6％，獲得268票。

這份雅虎網路立委選戰民調從12月4日展開，截至12月28日呂國華舉行記者會的時間，共有1萬279人參與這份網路投票。

(中時 )