台灣民眾黨主席柯文哲在接受媒體聯訪時，表情相當豐富。（林瑞益攝）

反滲透法在27日晚間總統候選人政見發表會被討論，台灣民眾黨主席柯文哲28日南下高雄市左營區輔選黨籍立委候選人莊貽量，柯表示，台北要辦跨年，直播包給愛奇異，連陸委會、文化部都來關切，令他為難。台灣有很多大陸公司，要講清楚，行不行，事先就訂規則，不然，工程都包出去了，又說有問題，等跨年辦完，不要變成他是第一個觸犯反滲透法的。

對於蔡政府將在今年年底強力推動反滲透法，柯文哲認為，反對外國勢力，誰敢反對。重點是內容，其規範對象多是台商與台灣人民，他覺得要說清楚，什麼是地雷。對於內容，民進黨要說清楚，以雙子星為例，不能經濟部說不是中資，但換了投審會，又說有國安疑慮，話都隨人講的。

談到國民黨總統候選人韓國瑜說，蔡英文總統被新潮流架空，晚上是邱義仁當總統。柯文哲表示，沒那麼嚴重啦，請各位同胞請再忍耐一下，再兩周，口水戰就結束了。

對於2004年的兩顆子彈，在打新潮流上，柯文哲與韓國瑜有志一同？柯文哲說，基本上，民進黨是部落政治，除非遇到很強勢的黨主席。充其量，蔡英文只是部落的共主，因為派系林立，這與國民黨不同。除非要有很強勢的總統像是阿扁，不然就是派系妥協，比較接近事實；說分贓就太難聽了。

至於鴻海集團創辦人郭台銘曾經表示，後悔沒有參加2020？媒體問柯是否會後悔，因為在郭台銘不選時，也沒留一條路給柯走？柯文哲表示，他是外科醫生，其最大好處是從來不往後看，前面永遠有病人要處理；人生是條單行道，後悔沒有用，要勇往直前，往前看。

另外，對於太太陳佩琪在臉書上說，她和先生結婚近30年，或許甜蜜不似過往，但她還不至於黑心到做出「殺夫」的行為，將自己手中的選票投給把先生往死裡打的網軍頭子。柯文哲對此表示，沒那麼嚴重吧。

柯文哲說，在家庭中，夫妻與上一代、下一代不一定會投給同一黨，他的媽媽個性是人人好，她認為：「雖然民進黨打你，但小英比較古意，都是身邊的人在做壞事情，與小英無關。」陳佩琪方面，她對很多事情有意見。柯覺得兩個人都很有意見，也都各有道理，不會影響婆媳關係。

(旺報 )