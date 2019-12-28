文化大學董事長張鏡湖於11月25日在台大醫院過世，享壽92歲，他擔任文大董事長長達34年，期間掀起數次董事會及校長遴選爭議，堪稱為「私校最強老董」，今(28)日在台北市立第一殯儀館舉行告別式祭追思會。

張鏡湖1927年於浙江出生，1948年來台灣，隨後留美並在美國夏威夷大學任教，1985年從夏威夷回台，他的學術專長為地理，並曾當選為國際歐亞科學院院士。

文化大學由張鏡湖父親張其昀創辦，張鏡湖從1985年接任董事長，前後長達34年。張鏡湖掌控的文大董事會，紛爭不斷，他與前妻穆閩珠的離婚經過，爭端於當時鬧得滿城風雨，近年則又發生文大校長遴選爭議，他控訴董事尹衍樑、張冠群、袁興夏等人背叛，引起社會注目。

張鏡湖最近因肺炎住進台大醫院，後來又發現罹患肝癌，住院超過4星期，但病情一直未好轉，在11月25日下午過世，留下精彩的一生。

(旺報 )