台南某婦產科附設產後護理之家發生一名護理師疑餵奶沒餵好，寶寶疑似嗆得口鼻溢奶，但該護理師第一時間未處理竟拿起手機拍照PO網，寫下「阿姨…救…救..命」，網友憤怒不已，台南市衛生局調查了解這起事件發生在半年前，當時該機構聘用嬰兒照顧員處理嬰兒溢奶突發情況，尚未清潔完畢就拍照上傳個人臉書，業者回應，經查證行為屬實，已請涉事護理師離職。

有網友24日在臉書專頁「靠北護理師」Po出一張小寶寶疑似不慎嗆奶畫面，指護理師沒有立刻清理，反而拍照上傳，還加上一句戲謔設計對白。引來網友抨擊「超危險！」、「不能這樣對小孩吧？！」

衛生局表示，這起事件發生在半年前，針對此事件，衛生局已責請該機構加強人員的在職教育，尤其在嬰兒照護部分，應審慎對待嬰兒照護工作及家人託付，此外，對其他的產後護理之家，也將ㄧ併再次重申機構的照護職責，以全力捍衛嬰兒的生命安全及照護權益。

(中時 )