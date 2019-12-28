民進黨副總統參選人賴清德（中）台東幫劉櫂豪助選。（楊漢聲攝）

民進黨副總統候選人賴清德28日到台東縣參加百工百業台東後員會成立大會，除了幫黨籍台東區域立委候選人劉櫂豪站台外，也提及，目前正在進行朝野協商《反滲透法》草案，表示不影響言論自由。

劉櫂豪針對反滲透法也提出意見表示，全世界各國現在都透過法令來限制及防止外國不當勢力，介入國內選舉、內政及經濟等活動，絕對不是在限制與他國合法的交流，當然也不會限制到言論自由。

賴清德則補充說，民進黨在過去幾10年跟台灣人民一起打拚，建立了民主的奇蹟，民進黨不會傷害民主及自由，反滲透法是要防止外國勢力對台灣的不友善，會經由國會好好討論，相信會討論出既能夠維持和平自由及人權又能夠避免外國勢力滲透的草案。

另外，對於民國黨總統參選人韓國瑜在政見發表會秀出民進黨所有跟中國來往的圖片，批民進黨「你們交流是交流，我們接觸就是賣台」，賴清德則回應，要看到中國見甚麼人？在甚麼地方見面，是否公開透明？

賴清德強調，他與陳菊都是在擔任縣市首長時做城市交流，陳菊是想要舉辦世大運，他則是主辦紀念藝術家陳澄波120歲冥誕東亞巡迴展，所以一切都是公開透明。

賴清德說，但反觀韓國瑜，他則是到香港進中聯辦，在國台辦更強力表達接受92共識，並接受習近平的話「92共識是兩岸的定海神針」，完全無視習近平所強調的92共識就是所謂的1個中國原則，就是指中華人民共和國，去中國大陸參訪完全是不同的意義。

(中時 )