新竹市立動物園28日重新開幕，市長林智堅邀請總統蔡英文到場見證，會中播放林智堅親自錄製「給動物園的一封信」的影片，林致詞時不禁眼眶泛淚，蔡英文則說，新竹市立動物園改造計畫是中央與地方攜手打造的合作典範。
「謝謝大家協助小男孩完成改造動物園的夢想，我長大了，我就是那位小男孩！」林智堅說， 他是全台灣唯一有機會高度參與動物園改造的縣市首長，讓他有機會和各路英雄好漢一起為動物園盡一份心力，無論是設計團隊、施工團隊，還有這裡的一草一木他都很清楚。
林智堅看著自己的成長經歷，從一個小男孩對動物園的印象，到勝選市長努力實踐新竹人的回憶，百感交集湧上心頭，不禁眼眶泛淚。
林智堅說，動物園的改造不僅是硬體改造，而是賦予整個園區新生命，市府打造友善的動物環境，創造類棲地的空間，讓動物的家更舒適。
另外，市府也保存充滿新竹人回憶的大象門、噴水池，留下老樹，讓民眾踏進再生後的動物園，有種既熟悉又驚喜的感受。
蔡英文說，新竹市立動物園改造計畫是中央與地方攜手打造的合作典範，也是林智堅競選時首個大型政見，見證將「政見變政績」，她很肯定團隊貼心的設計與安排，讓現在的動物住得更舒適、珍貴樹種得以保留，也讓民眾能親近動物。在開幕儀式後，林智堅擔解說員陪同蔡英文參觀園區，並邀大家一起來新竹市立動物園玩。
(中時 )
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