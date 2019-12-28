Terry Rozier got a technical for his celebration after CP3 missed at the end of regulation 😅 pic.twitter.com/tZ9ImUDDfH — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2019

黃蜂後衛洛席爾的這次離譜拋球，可以媲美J.R.史密斯在去年總冠軍賽首戰的行徑！黃蜂27日跟雷霆在槍響同時打成平手，眼見比賽進入延長，沒想到洛席爾以為黃蜂贏了，興奮到把球直接高拋空中慶祝，結果換來1次技術犯規，真的有夠瞎！

因為一路落後的地主黃蜂，末節展開大反撲，靠著葛拉翰正規賽最後1.9秒的切入上籃，追成94比94平手，雷霆最後一擊交給保羅三分出手沒進，搶到防守籃板的洛席爾，竟把球高拋慶祝，讓全場球迷與隊友完全傻眼，更換來1次技術犯規。

如此誇張且糊塗的舉止，等於延長賽還沒開打，雷霆就免費獲取1次罰球機會，結果保羅輕鬆罰進，讓雷霆帶著1分領先優勢進入延長加賽，黃蜂似乎不想贏這場球賽的舉動不僅於此，因為華盛頓雖在最後1.9秒獲取兩罰追平機會，他卻全都落空。

雷霆最後靠著亞歷山大27分、薛洛德24分，有驚無險以104比102擊敗黃蜂，就算洛席爾攻下全隊最高26分，卻仍無法彌補他在正規賽結束同時的誇張錯誤，只能說看起來黃蜂根本一點也不想贏這場主場比賽，打那麼辛苦到底幹嘛！

(中時 )