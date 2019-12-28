年節將至，不少人也開始思考年菜要準備什麼料理。昨天有網友就在臉書詢問，逛好市多看見冷凍海草蝦，究竟值不值得買呢？貼文立刻引起熱議，看起來很大、很厲害，不過這個價格還不如多貼幾十元，買好市多龍蝦尾，更好吃！
前陣子好市多的「手臂粗的冷凍海草蝦」意外爆紅。不過，昨有網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，特地來好市多買特價的M等級北海道干貝，看到這款冷凍海草蝦非常的大隻，想詢問大家這好吃嗎？肉會老嗎？
貼文曝光後，也引來正反兩極的留言，「看起來好厲害」、「焗烤不錯吃」、「吃起來像豬肉」、「煮太久肉會比阿嬤還老」、「腸泥記得要抽不然蠻腥的」。後來也有網友分享自身經驗說，2隻冷凍的草蝦就要799元，平均下來一隻要差不多400元，這樣的話不如買好市多龍蝦尾，只差幾十塊錢而已，吃起來真的不一樣。
在社團也有厲害網友分享「烹飪龍蝦尾」的方式並附上照片，讓不少人看了都忍不住說，「年菜可以買這個」、「看起來太好吃了吧」、「過年買來孝敬爸媽啦」。
(中時電子報)
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