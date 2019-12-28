美式餐廳老字號HOOTERS搶進信義計劃區，近一個月來董事長劉世章頻頻受訪，只為炒熱他斥資3千萬打造的亞洲最高HOOTERS！

劉世章受訪時身穿粉色襯衫，記者誇他「帥氣歐吉桑！沒有脾酒肚！」他抗議：「那3個字不要用啦！」但對自己的身材倒是很自豪：「同學們都羨慕我沒小腹。我做事業超級用心，也超會玩的！我還會打球跳舞打麻將玩十三張，去社教館學唱歌！我只要喜歡一件事情，一定要做的完美，上台表演時一定要搏取掌聲！」

正因為個性好強、貪玩，讓他一生經歷比別人豐富。年少時的劉世章傳承教書父親的聰明頭腦，考上建中卻跑去讀台北工專，「我很會考試，但不喜歡讀書，因為家貧想早點賺錢。」畢業後進入台灣松下，發現加薪輸給同期的大學生同事，怒撕薪水單離職重考，從二技一路讀到研究所，畢業後到東南技術學院教管理學，又到南陽街教補習班，一教16年，管理學教出名聲，被學生家長、廣宇電子家族挖角！

廣宇電子當時在國外有12間工廠，員工破萬人，劉世章魚躍龍門，從生產經理做到執行副總發言人。

劉世章除了HOOTERS，還與朋友合資做過8個品牌，像上海湯包館、蘭州拉麵、煉瓦亭、西貢粉味館、上海新吉士等，全盛時期年營業額破5億元，「這些餐廳大多開在百貨公司，因為合約到期條件談不攏，或被換位置無法接受賣掉。像開在微風復興館的上海湯包店，首年業績近一億，5年後百貨改裝竟然被趕到冷門位置，一氣之下乾脆賣掉品牌。」

愛面子的他強調：「很多人說我做餐飲品牌失敗的多，那是錯的，我做成功的餐飲品牌超過一半。我做餐飲以來，都是賺錢後再轉投資，沒虧過自己的錢，即使單店賠過1500萬，都在忍受範圍內。」

64歲、征戰多年的劉世章，目前手上餐飲品牌剩 HOOTERS 、麻辣火鍋老撈，今年攜手兒子出戰信義區開高空HOOTERS，能否成功，有待時間證明。

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(中時電子報)