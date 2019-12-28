民進黨立法院黨團預計31日院會強行通過《反滲透法》三讀，國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今出示一張來自大專院校內部公文爆料，蔡政府要求從12月1日起，赴陸交流前一個月要在「赴陸交流活動登陸平台」填寫資料，並提供兩岸教育交流中心自我檢核與活動資訊表，痛批蔡政府箝制人民自由，《反滲透法》都還沒通過，已經用這種方式進行綠色恐怖的戒嚴。

王淺秋今召開記者會出示一張大專院校背部公文指出，《反滲透法》尚未通過，已經有部分大專院校收到教育部去函通知，要求校方填報「赴陸交流活動登錄平台」，還要校方自清交流活動有無涉及提供我方學生「就業與創業機會」的欄位，造成寒蟬效應，恐怕學者或學生赴陸交流恐慌，擔心談到政治議題都可能會有問題。

王淺秋說，台灣經濟環境不夠好，造成許多優秀的青年學生必須外飄，跑到外面尋找更好的工作機會，難道蔡政府連外飄青年自己選擇的權利都要剝奪嗎？用政治操作手段大搞綠色恐怖的戒嚴。

針對蔡總統稱《反滲透法》這會期若沒通過，因屆期不連續原則，立法恐還要等半年，王淺秋反駁，只要明年新國會三月新會期開議，把法案重新送入委員會處理，經過充分討論以後還是可以三讀，難道蔡總統對民進黨選情沒信心，擔憂民意不支持民進黨而生錯誤的認知與恐懼。

王淺秋強調，《反滲透法》已成為全民高度關注的法案，人人自危，擔心一旦法通過成為打壓對象，她預告，韓國瑜將在明天總統電視辯論會上有相關論述，一定會有很好的發揮，敬請期待。

(中時 )