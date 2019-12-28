中央氣象局表示，今(28)日東北季風減弱，周末暫時回溫，下周二(31)會有另一股冷空氣南下，北部、東半部地區下雨機率高，雲層會增厚不少，迎風面地區跨年要一睹曙光美景，恐有難度。

氣象局預報顯示，今天晚起至明(29)日南方雲系北移，全台均有局部短暫雨機率，尤其中部以北及東半部地區降雨更為明顯，

氣象局指出，國人關注跨年天氣，由於跨年期間受東北季風影響，歷年推薦的迎曙光地點，如台東三仙台、蘭嶼、恆春鵝鑾鼻等，因雲層增厚及降雨，今年能看到曙光的機會並不高；西半部如阿里山、合歡山、玉山等由於元旦前後水氣較少，反而是更適合的地點，跨年夜到元旦清晨是冷空氣最強期間，中部以北及東北部地區低溫僅14-15度，預計下周四(2)起東北季風將開始減弱，各地天氣將稍微好轉。

今日各地溫度，北部、東北部約22-24度； 中南部地區約25-26度；花東地區約22-23度。

環保署空氣品質預報顯示，今日北部 、竹苗、中部、宜蘭、花東和澎湖空品區為「良好」等級；雲嘉南、高屏、馬祖、金門空品區為「普通」等級。

(中時 )