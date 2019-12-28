李嫣被拍到逛街累了坐在李亞鵬腿上。（圖／翻攝自《百度娛樂》）

王菲前夫李亞鵬今年5月鬆口認愛「翻版王菲」Susie，日前李亞鵬被拍帶另一名長髮女回家，和Susie戀情似乎告吹，但他沒回應。最近李亞鵬又被目擊上街，身旁跟著是他的「前世情人」女兒李嫣，父女倆逛街逛累了就在路邊坐下，李嫣還當眾坐在爸爸大腿上，可見父女兩人感情親密。

李亞鵬和王菲離婚6年，先前李亞鵬承認和Susie交往，但幫女方澄清並非千億女企業家，只是會唱爵士樂的文字工作者，本月初兩人傳出分手，李亞鵬沒回應，但對13歲愛女李嫣的照顧依然無微不至，傳聞他一年砸下335萬送李嫣到瑞士念貴族學校，最近李嫣回北京，聖誕節便被拍到同框老爸李亞鵬。

據《百度娛樂》報導，李嫣近日現身北京某商場，她身穿黑衣、戴著黑帽，運動風打扮看來青春洋溢，而李亞鵬也在一旁，忙幫女兒買鞋出意見，父女倆累了便在街旁沙發上坐下，李嫣後來甚至直接坐在李亞鵬腿上，李亞鵬則趁勢親親女兒肩膀，互動十分有愛。

(中時電子報)