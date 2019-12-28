108學年HBL高中籃球聯賽複賽階段前三戰挑戰「三山」南山高中、松山高中及泰山高中的光復高中，除了南山沒能拿下，另外兩座山都征服，不過接下來兩戰面對青年高中和強恕高中團隊命中率下滑，再吞下2敗，也因為光復目前2勝3敗，今天下午都是2勝2負的松山、青年交手，贏球的隊伍就能直接晉級8強。

光復複賽和南山、松山、泰山、青年及強恕分在A組，目前這個組別南山和泰山都已經確定直接收下8強門票，不用透過明天的外卡賽爭取最後的8強席次，今天的比賽就要看光復、松山跟青年搶A組最後一張直接晉級的門票，不過隨著光復輸球，目前就剩青年和松山來搶搭該組最後一班直達8強的列車。

光復昨天對青年全隊67投17中，三分球17投1中，今天對強恕團隊出手83次命中21球，三分球則是36投中5，一樣低迷，賽後教頭陳定杰表示，出手不進後球隊也越投越急，今天可能讓球員去逛逛或看個電影放鬆一下心情，準備好明天的比賽，「不去想要一天打兩場外卡賽或一場外卡賽，就專注在每一場吧！」

強恕此役全場最多領先到21分，雖然第3節最後到第4節一開始被光復莊朝勝連得10分追到只剩5分領先，但最終還是沒讓勝利溜走，全隊共4名球員得分上雙位數，朱紀守17分、10籃板，利亞晟13分、7籃板，林宥進和揚又中各12分；光復莊朝勝、李承謙分別進帳12分、10分，李承謙另抓下12記籃板。

(中時 )