Rakuten Girls受邀前往日本東京Rakuten集團納會Noukai擔任表演嘉賓，與現場超過三千名的Rakuten日本職員們同歡，帶來活力丶性感的演出，搏得滿堂采，預約下一次前進仙台。

Rakuten納會每一年都是集團年底重頭戲，今年也向現場職員介紹新任金鷲總教練三木肇以及轉隊來的大咖鈴木大地。雖然擁有多支職業運動隊伍，但Rakuten還是第一次邀請職棒專屬啦啦隊登場表演，就是來自台灣的Rakuten Girls（前LamiGirls）！

Rakuten Girls對於前往日本表演。（樂天桃猿提供／鄧心瑜傳真）

「知道公司在台灣有了新的棒球隊，但不知道原來啦啦隊那麼漂亮！」、「有聽說台灣的啦啦隊要來，跟同事們期待好久了，我自己最欣賞Yuri，今天看到本人真的相當的可愛。」現場Rakuten的職員紛紛表示。

Rakuten Girls對於前往日本表演感到相當開心與榮幸。「雖然女孩受邀前往日本表演十幾次，但在球場以外的演出倒是第一次，也相信未來會有更多來日本表演的機會，讓更多日本人知道台灣的啦啦隊也是很卡哇伊的！」孟潔笑説。

(中時 )