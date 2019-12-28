國民黨總統候選人韓國瑜28日參加港湖團結造勢大會，力挺立委候選人李彥秀。（張立勳攝）

國民黨總統候選人韓國瑜（左）28日為立委參選人李彥秀（右）站台，並呼籲民眾為幸福的未來，票投國民黨。（姚志平攝）

國民黨總統候選人韓國瑜28日出席港湖團結造勢大會，力挺立委候選人李彥秀，韓致詞強調，明年選舉是中華民國生死保衛戰，民進黨因為已失去民心、可能會輸掉所以急推《反滲透法》，人民手中這一票太重要，若覺得蔡英文總統做得好就繼續，做不好就讓民進黨下台當反對黨。

李彥秀舉辦港湖團結造勢大會，邀請韓國瑜、前總統馬英九、前新北市長朱立倫、國民黨副主席郝龍斌、新北市長侯友宜等助講。

韓國瑜到場後，現場支持者不斷喊加油，韓國瑜致詞打趣說，全台灣最黑的男人，來港湖支持立法院最亮的李彥秀。

韓國瑜要台下支持者想一想，投票投一輩子，倒底要投給什麼樣的民意代表？不應該是看哪個人長得不錯就投，重點是希望候選人能做什麼，而李彥秀團隊永遠認真做服務，一定是有問、有拜託、有回答，一步一腳印。

不過，韓國瑜說，這樣不夠，李彥秀還有「民代三把刀」，就是為民喉舌的質詢刀、看政府納稅錢有沒有好好運用的預算刀和監督行政院依法行政法案刀。

韓國瑜話峰一轉指出，2020年是中華民國生死保衛戰，這3年半找不到台灣錢淹腳目，經濟困難、外交走不出去、兩岸關係緊張，民進黨知道已失去民心，可能會輸掉，所以急著推《反滲透法》，他提醒選民說，若滿意蔡總統執政就繼續投，但覺得年輕人沒有未來、經濟蕭條，就讓民進黨下台當反對黨。

韓國瑜還說，不要相信謠言，提醒選民把腦袋天線打開來，看看台灣未來該怎麼走下去，他更改編歌曲《燃燒吧，火鳥》，改為「團結吧，投票」，呼籲選民一定集中選票支持李彥秀。

(中時 )