歌手陳綺貞被直擊與已婚眼鏡男在街上擁吻，事件爆出後雖然立刻斷絕聯繫，但男方正宮不僅決定提告三項罪名，更揚言要「告到底」，對此資深音樂人許常德分析，若整起事件只告陳綺貞，那夫妻關係鐵定是回不去了。

許常德針對陳綺貞事件做出分析，若妻子發現老公外遇，而對象又是知名公眾人物，怎麼做才是最有利？他表示就是「只告老公」，因為這樣外界才會一致力挺妻子，否則若妻子被發現為了保有利益放過老公，不僅給外界三人同等複雜的感覺，也難得到多數人支持，但若只對外遇對象提告，不僅夫妻關係難已恢復，自己也無法放下這段怨與恨，更強調：「事件曝光對外遇的人已是重大傷害，不用多此一舉」。

許常德臉書全文。（圖／許常德的地下手記臉書）

根據《三立新聞網》報導，律師林日春表示，刑事妨礙家庭、通姦部分，必須舉出發生性行為證據，只有接吻並不會構成刑法上的通姦罪，至於民事傷害配偶權求償訴訟部分，兩人只要共處一室，或做出接吻等親密行為，都會被民事法院判賠損害賠償。

(中時電子報)