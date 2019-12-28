新北市第十二選區立委候選人李永萍5月來跑了上百場活動，即便每日都吃消夜補充體力，體重仍掉了3公斤。（李永萍提供／張睿廷新北傳真）

無黨籍新北市第三選區立委候選人李旻蔚新人參政，每天早上6點出門掃街拜票，期盼讓更多人認識她，2月來狂瘦4公斤。（李旻蔚提供／張睿廷新北傳真）

選戰進入倒數，立委候選人無不加緊腳步衝刺，也因時間有限，不少候選人趕行程無規律吃飯、睡眠不足，體重大減。國民黨新北市第一選區候選人洪孟楷初選到現在已狂掉6公斤、國民黨第十二選區候選人李永萍也因每天上山下海，瘦了3公斤，無黨籍第三選區候選人李旻蔚則在2個月內爆瘦4公斤。

洪孟楷表示，他從初選就開始跑基層，每天5點就起來站路口、掃街，下午再上政論節目，平均一日僅睡5小時，完全沒法好好休息，吃飯更是不正常，爆瘦6公斤，連肚子都小了一圈，最近更是得到流感，但為了衝刺選情，只能硬撐下去。

李永萍則說，七星區幅員遼闊，5月確定參選後，跑了數百場活動，每天上山下海，一天只能睡5小時，另外，她以往晚上8時後就不吃食物，現在也累得都得吃消夜補體力，不過體重不增反降3公斤。

李永萍還提到，近日天氣變化大，她每天站在宣傳車上掃街拜票，更是吹盡寒風，她也因此得到小感冒，擔心嗓子因此受影響，所以還特地到診所拿類固醇藥物，抑制感冒症狀。

李旻蔚透漏，自己每天都從早上6點忙到晚上11點半才回家，狂跑公園、活動中心、市場、捷運站，吃飯時間都不固定，加上本身腸胃不好，只能隨身攜帶蘇打餅乾墊墊胃，2個月狂瘦4公斤，但她認為，只要能讓更多人認識她，這些辛苦都是值得的。

(中時 )