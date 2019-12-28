新北市第十二選區立委候選人李永萍衝刺選情，特別與萬里里里長王傑倫開直播宣傳政見。李永萍表示，七星區許多地方屬偏鄉，常遭中央遺忘，舉凡自來水管線、電力設備等問題，都需立委出面向中央爭取經費才能解決，所以有經驗的立委相當重要，尤其她曾任台北市半個轄區立委，有大選區服務經驗，她完全不需蜜月期，只要上任便能立刻服務里民。

李永萍表示，自己不做生意、也不搞副業，她會參選立委就是真心想為地方鄉親服務，尤其是她走訪基層後，發現許多偏鄉都有問題需要立委協助，但現任立委不關心地方，讓她深感痛心。

李永萍舉例，像是偏鄉的自來水管線問題、電力設備問題，通通都需要找中央才能解決，這不是市議員可以做到的，所以七星區需要像她這樣願意用心經營的好立委，才能使居民安居樂業。

李永萍隨後也痛批民進黨用網軍攻擊國民黨，讓民調變得相當混亂，但這些紛擾不會影響到她的節奏，她會把握最後十幾天，全力衝刺進入立法院，不只要替七星區居民解決問題，還要讓七星區變得更好，讓年輕人願意回流。

(中時 )