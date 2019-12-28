一對英美籍夫婦特地至臺旅遊，惟至野柳地質公園參訪時不慎受傷，員警見狀立即進行傷口消毒及包紮，使英美籍夫婦感受到臺灣警察的溫暖。

金山分局野柳派出所警員柯昱如及李金鍚日前擔服勤務時，一對外籍年邁夫婦到派出所向警方詢問如何搭乘公車前往金山老街，言談之際，柯員主動發現英籍的史威尼先生（Mr.Sweeney）左手小拇指有輕微擦傷，經李員仔細詢問發現史威尼先生結束野柳地質公園參訪行程後，步行途中不慎摔倒致輕微破皮擦傷，員警見狀為避免傷處感染，立即運用所內急救箱醫材協助史威尼先生進行簡易傷口消毒、包紮，在旁陪同的美籍太太巴克利女士（Ms.Buckley）對於警方細心處理過程拍照留念，表示臺灣警察真的很棒！

金山分局長陳永昌表示，李、柯等2員積極運用英語溝通，引導民眾乘車及協助救護傷口，讓外籍遊客對於警方熱心敬業之精神由衷感謝，其行為實在值得效法。

(中時 )