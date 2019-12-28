日前進入流感高峰期，病毒猖獗，同時也是顏面神經麻痺好發的季節。行政院長蘇貞昌曾因過勞導致顏面神經麻痺，經西醫及中醫針灸治療才康復，顏面神經麻痺是由病毒引起，一旦因感冒、壓力、疲勞等，身體免疫力下降，潛伏在人體神經髓鞘中的病毒，就會趁機感染第7對腦神經（顏面神經）、造成發炎，導致無法控制顏面肌肉活動，嘴歪眼斜，甚至連眼皮也無法闔上。

行政院長蘇貞昌今年11月就曾因過度勞累引起右臉顏面神經麻痺，因此暫停公開視察及輔選活動2週，日前已復原。根據醫界人士透露，蘇貞昌除了看西醫，並輔以中醫的針灸治療，改善顏面神經麻痺。像藝人白冰冰、蔡康永都曾以針灸治療罹患顏面神經失調。白冰冰是神隱24天閉關治療，每天早上針灸、下午電療；蔡康永則是每日針灸，全身插遍50根針，數週後就康復主持金馬獎頒獎典禮。

針灸為何有效？中華民國中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗指出，針灸可以促進局部血液循環、加速神經修復的速度，並可刺激肌肉，幫助縮短病程。

當出現嘴歪眼斜時，除了先至神經科確診、治療，並可輔助針灸治療，加速復原，「愈快針灸效果愈好，」陳潮宗指出，針灸黃金治療期是出現顏面神經麻痺的1個月內，效果很好，如果是半年或之後，針灸復原速度會較慢。

中國醫藥大學中醫學院院長孫茂峰過去接受《康健》專訪曾表示，一般顏面神經麻痺每週做針灸2～3次，大約3～6週就可看到效果。他也強調，顏面神經麻痺在中醫並非特別難治的疾病，任何一位合格中醫師都有標準的穴位及流程來治療，且有健保給付，民眾不需胡亂相信偏方。他也提醒，最重要的還是要放鬆身心，才能快速痊癒。

多做穴位按摩，幫助紓緩臉部肌肉

（鄭佳玲製圖）

●按風池、翳風

建議先從後頭部的風池、耳垂後的翳風穴按起，按到產生痠麻感即可。

●揉陽白

顏面神經麻痺患者抬頭紋會消失，按揉眉毛上一寸的陽白穴能拉提額頭和眼睛附近的肌肉，促進抬頭紋冒出。

●按瞳子髎

發病的半邊臉眼睛無法閉闔，常感到乾澀或淚流不止，可按外眼角的瞳子髎緩解症狀。

●搓迎香

發病的一側臉部法令紋也會消失，用食指沿著鼻唇溝搓迎香穴，搓到產生熱麻感。

●壓承泣、四白、巨髎

承泣、四白、巨髎都位在瞳孔正下方的直線上，屬陽明經，按壓可紓緩肌肉痙攣。

●推頰車、地倉

顏面神經麻痺使肌肉往下掉，可以從頰車（下頷骨轉角、咀嚼時隆起處）推到口角處的地倉穴，拉抬肌肉。

●輕拍百會

百會是督脈，管理全身的陽氣，輕拍頭頂百會穴可以提升陽氣。

(中時電子報)