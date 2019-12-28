國際扶輪3490地區基隆分區九個扶輪社，28日聯合捐贈10床長照標準手動床、床頭櫃及耐久床墊等，總值20萬元，給新北市立仁愛之家，盼能提供長者更安全舒適的輔具，以嘉惠需要長久臥床的長輩，仁家長輩對於這份「扶輪心、萬里情」的春節賀禮表示由衷感謝。

國際扶輪3490地區助理總監李泳亮帶領基隆分區所屬基隆、南區、東區、東南、西北、中區、永昌、新北北海岸和新北瑞芳等9個扶輪社代表，一起到仁愛之家捐贈，仁愛之家主任吳欽仁代表受贈，並頒贈感謝狀，隨後帶領扶輪社友到養護區仁愛樓實地關懷臥床的長輩。

李泳亮表示，扶輪社對於社會公益一向不遺餘力，這次結合基隆分區九個扶輪社的力量，一起捐贈長輩所需要的設備，希望透過輔具資源，讓住在裡面的長者，更加舒適安康。

仁愛之家自治幹部范發展表示，新的手搖床及床欄，長輩容易操作和移位，讓長輩更有意願起床活動筋骨，照顧服務員也能更有效率的進行照護工作，以改善生活品質。

仁愛之家吳欽仁主任表示，近年來養護區照護需求增加，對於養護床位的需求亦相對提高，非常感謝基隆分區9個扶輪社捐贈，並持續關懷在山上的長輩。

社會局長張錦麗到仁家參加活動，也特別到養護區關心長輩，入住養護區已經5年多的金遐山表示，在年前能獲得這份禮物，非常開心，除了床位煥然一新，還有個貼心的床頭櫃，可以放置一些私人物品。

(中時 )