國民黨總統候選人韓國瑜於28日上午前往南港區為同黨籍北市第四選區爭取連甚的立法委員李彥秀站台，他看著現場大批支持的民眾指出，這就是台灣民主最了不起的一面，並強調「民主民主」就是要讓人民來自己做主，可以自己去看清楚，並選擇要支持哪個民意代表，這也是民主的可貴。（吳康瑋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜於28日上午前往南港區為同黨籍北市第四選區爭取連甚的立法委員李彥秀站台，他看著現場大批支持的民眾指出，這就是台灣民主最了不起的一面，並強調「民主民主」就是要讓人民來自己做主，可以自己去看清楚，並選擇要支持哪個民意代表，這也是民主的可貴。（吳康瑋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜於28日上午前往南港區為同黨籍北市第四選區爭取連甚的立法委員李彥秀站台，他看著現場大批支持的民眾指出，這就是台灣民主最了不起的一面，並強調「民主民主」就是要讓人民來自己做主，可以自己去看清楚，並選擇要支持哪個民意代表，這也是民主的可貴。

韓國瑜強調，人民投下每一張選票，要去了解自己投給誰，並為自己投下的票負責任，他表示，「選一個民意代表，是希望他做什麼」，這是重點中的重點。他現場向民眾分享，江湖上有檳榔刀、剃頭刀及殺豬刀三把刀，而民意代表守中也握有三把刀，透過這三把刀可以檢驗出一個立委是否優秀、盡責，他指出，第一把刀是能否代表地方在立法院大聲疾呼爭取權益、為民喉舌的「質詢刀」；第二把刀則是為人民看緊國家荷包的「預算刀」；而第三把刀是把關國家行政是否有依法行政的「法案刀」，他呼籲民眾善用這三把刀，好好檢驗這個不及格的執政黨。

韓國瑜表示，台灣這三年半來，不僅經濟方面過得很辛苦，在對外的外交也已經走不出去了，海峽兩岸的關係也越來越緊張、惡化，他指出，自己的夫人李佳芬應邀請前往泰國、柬埔寨、越南等地區慰問僑胞，一下飛機就一堆台商及馬來西亞的僑生都抱著她痛哭。韓國瑜說，任何一個對台灣有感情的人，感受到台灣一天天在沉淪，真的都很著急。

韓國瑜呼籲選民，千萬不要相信謠言，要跳脫謠言，為了下一代，也為了中華民國，好好守護台灣的未來，並希望民眾集中選票，把選票「爆炸出去」，團結為中華民國努力。

(中時 )