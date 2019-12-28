懷孕生產已經夠辛苦了，竟然還會增加乳癌的風險。媽媽們如何自保？

懷孕生子是女性一生中特殊的經驗，然而一篇由美國北卡羅萊納州大學發表在《內科醫學年鑑（Annals of Internal Medicine）》的研究發現，它也內增加了產後5年內罹患乳癌的風險。

彰化基督教醫院乳房內視鏡手術中心主任暨乳房中心副主任賴鴻文說，以往的研究都發現懷孕生產會降低罹患乳癌的風險，而未生育的女性罹患乳癌的風險相對高，然而這個研究卻有幾項不同發現：

1、生過小孩的女性得乳癌的風險，是沒生過小孩女性的1.77倍，產後約5年達到高峰，直到產後超過24年，風險才小於未生育的女性，產後近35年降至最低。「生產對保護女性避免得乳癌的作用，要在20多年後才發揮。」

2、有乳癌家族史者，生產完5年內得乳癌的風險，是沒有家族史也沒有生育者的3.53倍。「有家族病史的女性，生產後是乳癌高危險族群，要特別注意，」他強調。

3、比較生育胎數，生1胎者5年後罹乳癌的風險，比未生育生者高1.22倍；生兩胎者高1.36倍；多胎者（多於3胎）者得乳癌風險則超過兩倍，但超過20年後風險降低。

這個研究也發現，如果25歲前生第1胎，罹患乳癌的風險並沒有比未生育者高，但25歲後生頭胎，尤其是35～39歲者，產後5年內乳癌的機率生較高。「晚生育的女性罹患乳癌風險較高，這跟過去的研究結果一致。」

產後媽媽記得關心自己

為什麼懷孕跟乳癌有關係？賴鴻文解釋，懷孕時乳房變大、乳房細胞活化，有正常的細胞增生，可能同時也有不正常的細胞增生，變成惡性腫瘤；而產後乳腺萎縮、泌乳激素減少，也有可能促使癌細胞變化、轉移。「這可以解釋為什麼產後女性如果發現乳癌，期別通常比較晚。」

這項研究分析了962萬筆資料，他認為夠嚴謹，也發表在很好的期刊，可信度高。從研究結果來看，他建議25歲後才生第一胎的女性，生產後每年定期做乳房超音波，「只靠乳房自我檢查可能不夠。」有乳癌家族史或35歲後生第一胎的女性尤其不能掉以輕心。45歲後，則可接受國民健康署提供每兩年一次的乳房攝影（有家族史者可提前至40歲）。

(中時電子報)