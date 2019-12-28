「反滲透法」立法近期在台朝野引起爭論，而多個西方國家也都有類似相關立法，以因應境外勢力滲透、干預，以下為相關整理。

● 澳洲

澳洲的反滲透法案分別為2018年6月28日通過的「間諜與外國干預法」（Espionage and Foreign Interference Act 2018），以及2018年12月10日通過的「外國影響力透明法」（Foreign Influence Transparency Scheme）。澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）曾於2017年12月提出此一系列法案，表示外國勢力正企圖影響國內、外政治程序，有對此打擊必要。

BBC中文網指出，這些法案要求游說人士申報是否為其他國家服務，並大幅加重從事間諜活動的刑罰，亦大幅加重了對間諜活動的刑罰。法案也規定洩露國家機密資訊的聯邦官員將面對更重的刑罰，入侵澳洲企業系統盜取商業機密的外國人則要面對最高15年監禁。

報導指出，澳媒屢屢揭發陸資金對澳洲政壇的影響，被認為是澳洲政府快速推動反外國干擾立法的肇因。

● 美國

為了防範來自俄羅斯與大陸和其他國家的不實宣傳，美議員曾於2016年3月提出「反外國宣傳與造謠法案」（Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act），並於同年12月通過。

據美國之音當時報導指出，此法案將授權建立並提供資源給由國務院領導的「全球聯繫中心」，整合美相關政府部門，統合政府行動，以反制外國敵人的造謠行動，同時積極推動支持美國盟友與利益的，基於事實的言論。

至於另一個要求外國勢力宣傳登記的「外國代理人登記法案」（Foreign Agents Registration Act）早於1938年通過。根據美司法部網站指出，該法要求那些以「政治或准政治身份」代表外國利益的代理人公布其與外國政府的關係、相關活動和資金信息。

據BBC中文網報導，在2017年美國「通俄門」事件在政壇發酵後，美國司法部要求，要求俄羅斯國營電視臺今日俄羅斯（RT）和官方俄羅斯衛星網（Sputnik） 註冊為外國代理人，而陸官媒新華社和環球電視網（CGTN）也於2018年被相同要求。

● 英國

「雪梨晨驅報」報導，在一名定居英國的前俄國間諜去年3月在英國險遭毒殺，英國認定是俄國派人所為，引起英俄緊張，並可能學習澳洲的立法，以因應大陸與俄羅斯。

英國首相強生已委請有關部門檢修「政府機密法」（Official Secrets Act），並修正制裁叛國的相關法條，能將「外國發動、或代表他國從事嚴重有害行為」論刑。

● 加拿大

在外傳俄羅斯干預美2016年大選以及英脫歐公投中數百萬個資遭臉書不當使用等議題發酵後，加拿大的自由黨政府2018年12月通過「選舉現代化法案」（Elections Modernization Act，又名C-76法案），全面修正加國選舉法令，包括全面禁止外國資金支持或反對特定政黨或候選人，並提案要求臉書與Google公開政黨或第三方在選舉期間所投放的廣告數據。

● 德國

針對許多在社群網路上違反法律的假訊息，德國2017年通過「網絡執法法案」（Network Enforcement Act, NetzDG），法案針對「明顯非法」的內容，要求必須在24小時內刪除，若平台違法可處以5000萬歐元以下罰款；但也因對第三方於社群媒體平台的規範過於嚴苛，實施後招致不少批評，認為恐造成寒蟬效應。

● 紐西蘭

英國「電訊報」（The Telegraph）指出，紐西蘭今年12月3日通過緊急立法，禁止外國政治捐款，以免2020年國會大選時給予外部勢力可乘之機。紐西蘭司法部長李特（Andrew Little）發表聲明表示，案禁止外國人士捐款給紐國各政黨與候選人超過50元紐幣（約新台幣980元），較目前規定的1500元紐幣嚴格許多。

(中時電子報)