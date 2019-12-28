何猷君分享與太太合影。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷君7月和大他6歲超模奚夢瑤結婚領證，10月兩人閃電升格爸媽，生下何家第5代長孫，初當人父的何猷君當時被問如何獎勵太太，被網友批評把奚夢瑤當生子機器。昨(27日)深夜，何猷君曬出和老婆單獨合影，寫下：「二人世界」，何猷君嘴上還有奚夢瑤的口紅印，可見夫妻感情仍如熱戀期。

何猷君5月包下商場高調向奚夢瑤求婚成功，兩個月後兩人領證，三個月後生下愛的結晶，何猷君當時被拍在醫院照顧老婆，之後被批評將太太視為生孩子機器，何猷君則發文強調「獎勵」二字並非出自他口，是記者先問他怎麼獎勵老婆，他才回答：「獎勵啊？禮物就不方便在這裡說啦」。

昨深夜，何猷君久違曬出與奚夢瑤合影，可見他瞇著眼，一旁的奚夢瑤化了妝，狀態看來極好，他開心寫下：「二人世界的時間」，網友回應他說：「剛親完估計是哈哈」、「這狗糧，啃了」、「我猜你剛親過小明了」、「你的嘴唇出賣了你」。

(中時電子報)