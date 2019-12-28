林周義／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜在昨日政見會上針對能源政策提出想法，會中指出，去年台灣共有1.4萬人死於肺腺癌，死亡率提高了7％。衛福部部長陳時中今罕見親上火線召開記者會表示，肺癌死亡人數正確應為9388人，且肺癌不是短時間內就能促成，健康議題的討論應建立在正確的基礎上。

在昨日的總統候選人政見會上，韓國瑜表示，去年台灣死於肺腺癌的人數高達1.4萬人，其中半數未抽菸，且死亡率成長了7％，政府卻隻字未提，不僅能源政策走偏，亦藐視了廣大民意。

陳時中今緊急召開記者會表示，韓所使用的數字完全錯誤。事實上，去年氣管、支氣管和肺癌的死亡人數共計9388人，肺腺癌佔了其中的7成，約有6000多人，與1.4萬人具有明顯的差異。至於肺癌的死亡率，近10年來已下降12％。他表示，若肺癌死亡率年增7％，「我就不會坐在這個地方了」。

另一方面，陳時中亦表示，許多專家都曉得癌症並非短時間內就能形成，肺癌的病程約需10年的時間，危險因子包括室內燃煤、炒菜油煙、室外空氣污染、菸害、肺部相關疾病史與肺癌家族史等。韓國瑜以肺癌談論能源政策，應回頭追究過去政府10年前所種下的因。

陳時中認為，健康的議題值得各界討論，科學的問題也應建立在正確的數字基礎上，尤其在受人矚目的競選時期，錯誤的印象恐令衛生單位在癌症防治的努力大打折扣。衛福部期許癌症的死亡率持續下降，維持社會的穩定。

為助肺癌及早發現、及早治療，國健署署長王英偉表示，目前政府已召集專家針對低劑量電腦斷層掃描（LDCT）的補助進行討論。因女性肺腺癌的罹患近幾年有增加的趨勢，專家推估與遺傳、二手菸有關。國健署下一步將找出肺癌的高風險群，並在明年3月公布修正版LDCT共同醫療決策指引，研議推動高風險群LDCT篩檢的部份或全額補助。

(中時 )