親民黨總統候選人宋楚瑜28日中午走訪中壢真善美社會福利基金會，與院生互動體驗包裝公益禮盒。針對民進黨團要力拚反滲透法三讀通過，至今朝野無共識，宋楚瑜認為應要遵守程序正義、新的民意以及要有相關主管單位管理，他批執黨手法粗糙，應要尊重新民意。

民進黨團力推反滲透法，預備在年底力拚三讀通過，但國親兩黨紛紛跳出來阻止，朝野全無共識。宋楚瑜通批「沒看過這麼暴衝的立法」，他認為國家安全是每個公民都關切的事，但民進黨在做法上手法粗糙。

宋楚瑜指出，國會要立法，牽涉很多人，各部會沒有事先經過討論，未來執行層面跟現階段的漏洞如何補強。宋楚瑜認為立法滲透法首先應該要符合程序正義，第二要尊重新的民意來處理，但更重要的是要有相關單位認定以及施行細則，因目前無主關機關，未來民眾要申訴毫無管道。

「全世界沒有一個國家是總統宣布哪一天一定要通過國家安全法案。」宋楚瑜痛批民進黨手法粗糙，從未見過全世界民主國家出現總統強迫國會指定要某一天通過國家重大民生法案跟國家安全法案，他強要要尊重新的民意，國家安全、人民自由以及人權保障要做到平衡。

(中時 )