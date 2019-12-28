交通部履勘委員28日舉行捷運環狀線第二次履勘前置會議，確定履勘將在明年1月5日辦理。新北捷運局表示，將配合交通部履勘委員規畫期程，期盼能在履勘後以安全無虞為前提，儘速完成營運前改善事項，後續由交通部核准營運通車，早日提供新北市民安全便捷的捷運路線。

(中時 )