捷運環狀線 1／5履勘 13:162019/12/28 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 捷運環狀線訂在1月5日履勘。（資料照／葉德正新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部履勘委員28日舉行捷運環狀線第二次履勘前置會議，確定履勘將在明年1月5日辦理。新北捷運局表示，將配合交通部履勘委員規畫期程，期盼能在履勘後以安全無虞為前提，儘速完成營運前改善事項，後續由交通部核准營運通車，早日提供新北市民安全便捷的捷運路線。 (中時 ) #履勘 #交通部 #捷運 #安全 #營運 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北環狀線 年底無法通車 04:102019/12/24 地方新聞 遠航年前確定停飛 林佳龍籲負起責任 10:432019/12/24 生活 環狀線年底通車遭卡？ 侯友宜：別人怎麼想我沒意見 10:472019/12/24 政治 視察安平港遊艇碼頭 林佳龍宣布發展藍色公路海上觀光 16:262019/12/24 政治 成追線雙軌化完工 明年初通車 04:102019/12/25 地方新聞 遠航員工盼復飛 遞交陳情書給交通部 12:102019/12/26 生活 遠航如果被撤銷營運許可 投資人出手的可能性就很低 14:042019/12/26 財經 政院：已核定近6000萬蘇花安可行性研究 21:452019/12/26 政治 西濱快速公路 今第17次通車 04:102019/12/27 生活新聞 通車政治學 擇日優於完工 04:102019/12/27 生活新聞 生活熱門新聞 全台跨年天氣 一張圖秒看懂 - 生活 手臂粗的草蝦輸了！ 老饕：不如買好市多這個 - 生活 好市多巨鼠奔跑！影片曝光網驚呆 - 生活 在信義區租到雅房月付4000 一打開門他傻了 - 生活 勞保年金新調整！這年次改62歲全額請領 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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