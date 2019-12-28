國民黨總統候選人韓國瑜昨政見會提到，蔡英文總統被黨內派系新潮流架空，引發討論。韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新今指出，新潮流架空蔡英文，把持所有執政資源，這話並非韓陣營先提出，而是民進黨立委余天曾在政論節目說過，「他曾當面跟蔡總統提過，你根本被新潮流綁架，當時蔡總統僅搖頭」，顯見新潮流架空蔡英文眾所皆知。

鄭照新表示，韓國瑜在政見會說的很清楚並出示新潮流百官圖，說明新潮流如何把蔡英文架空，但有人曲解百官圖一定要加入新潮流才算數，其實百官圖是指新潮流勢力範圍，證明其影響力涉及人事、政策等，以新系利益為重，而不是人民的利益，請民進黨不要混淆視聽，清楚說明到底有沒有架空蔡總統。

韓陣營強調，新系架空蔡英文論述不是韓競辦先提出，並現場播放余天曾在政論節目發言片段，影片中余天提到，「一般人看都知道不管大小位都是他們的人，他也當面跟蔡總統提過，認為妳根本被新潮流綁架架空，蔡總統僅搖頭沒說什麼，內容屬實絕沒騙人。

鄭照新重申，蔡總統被新潮流綁架甚至家空，絕對不是韓競辦信口開河，如果民進黨義憤填膺覺得韓競辦亂講，甚至想要提起法律訴訟，是否也要把余天一併納入訴訟範圍。

鄭照新說，民進黨自己人成為人民問題，民進黨卻不知反省，怪罪韓陣營信口開河，拿來作為政治推卸責任，這樣說法會不會覺得諷刺，也請民進黨把事情講清楚，還給余天一個公道。

(中時 )