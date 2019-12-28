台中市第一條捷運綠線明年底將全線通車，早已吸引很多建商獵地推案。（盧金足攝）

「誠總V建築」獲市場青睞，雖在一級戰區仍是熱銷指標建案。（盧金足攝）

台中捷運位在北屯區的機廠特區，加上鄰近的單元十二，今年推案量高達450億，以今年台中市總共2800億成為最熱區域，台中市第一條捷運綠線明年底將全線通車，早已吸引很多建商獵地推案，在十期深耕多年、誠總建設在G0站唯一擁有木棧園道的土地，推出「誠總V建築」就獲市場青睞，雖在一級戰區仍是熱銷指標建案。

受交通議題激勵，把握房價起漲點。 （盧金足攝）

除了三面採光，「誠總V建築」工法加強品質，房子格局特別規劃玄關，一進門不會馬上看見客廳、厨房，小宅也能展現大器。（盧金足攝）

在十期深耕多年、擁有40年以上營造經驗的誠總建設，看好機捷特區眾案齊發，插旗機捷特區發展性，捷運綠線將於明年全線通車，宣告台中進入大捷運時代，加上台鐵高架化完成雙鐵利多加溫買氣。

誠總建設董事長王清謀表示，北屯機捷特區的捷運G0站、G3站，鄰近北屯路G4松竹站三站環抱，前有台鐵捷運紅線松竹與G4共構站，後有頭家厝車站，台74線從北側畫出與潭子界線，特區後端可從潭子中山匝道、前端可從松竹匝道上台74線。

值得一提的是，由於近大坑山區，旱溪從旁流經，空氣品質優，居住條件佳，成為一級戰區。

誠總建設結構技師王郁傑表示，好市多二店進駐捷運G0站正前方土地，在交通網路與生活機能加持，捷運G0站亮麗出線，成為綠線精華站點，2房戰線吸引首購青年與投資族群，3-4房則磁吸自住與換屋客群。

「除了三面採光，工法加強，房子格局特別規劃玄關，一進門不會馬上看見客廳、廚房！」王郁傑說，大環境條件相對均等之下，小環境的唯一性與產品的特殊規劃，反而成為成交關鍵，加上土地越來越少。

建商三年獎勵開發時程也即將屆滿，屆時土地價格調漲，房價水漲船高，越稀有的產品越能保值增值。

「誠總V建築」坐擁機捷特區，以商業區與高密度住宅區為主，綠意與視野相對珍貴，採雙十字造型，規劃條件在小坪數產品中相當罕見，「誠總V建築」推出即吸引老客戶迅速詢問回購。

誠總建設總經理王振聲指出，目前該區購屋族以區域客居多，不過客群已逐漸擴張至台中各地，包括北區、西南屯一帶，亦有部分中科工作族群，除了這裡目前仍為單總價最低的捷運站重劃區，經由台74線進出的動線便利性，受交通議題激勵，購屋把握房價起漲點。

(中時 )