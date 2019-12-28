韓籍強投柳賢振正式加盟藍鳥，獲得4年8000萬美元合約，他在記者會上不僅用加拿大官方語言英文及法文問好，還自信說未來要讓藍鳥以他為傲，此外美媒更表示，柳賢振的到來不僅讓藍鳥成為韓國球迷的最愛，當地韓裔居民更是與有榮焉。

藍鳥曾在2015年、2016年的季後賽，淘汰韓籍強打秋信守效力的遊騎兵隊，因此韓國球迷曾非常討厭這支球隊，不過自從藍鳥搶下被視為韓國英雄的柳賢振後，不僅「藍鳥」成為韓國熱搜關鍵字，未來只要是藍鳥或柳賢振的相關商品，都有望熱銷。

柳賢振將披上藍鳥99號球衣。（美聯社）

柳賢振本季在大聯盟繳出鬼神成績，自責分率是全大聯盟最佳，年度投手賽揚獎票選排名第二，是當之無愧的韓國一哥。此外，藍鳥所位於的多倫多，韓國移民人口逐漸增加，根據2016年資料顯示，多倫多有7萬3000人是韓裔，其中過半將韓文列為最常使用語言。

當地的韓加棒球協會理事長J.C. Kim就說，他對於柳賢振加盟藍鳥感到非常興奮，「我看好會有更多韓國遊客來這看他比賽。」柳賢振在2013年在道奇的菜鳥年，就有團結的韓國球迷包下外野約1000個座位，揮舞韓國國旗為柳賢振加遊，如今柳賢振投出實力，為藍鳥帶來的不僅有人氣，更被看好能帶來數量龐大的韓裔球迷支持。

(中時 )