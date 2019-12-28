出遊最怕踩到滿地雷！旅行體驗預訂平台KLOOK針對台灣旅客進行調查，發現近7成的台灣旅客認為「找個好旅伴」是規劃旅程最重要的環節，事前功課做足的旅伴最受歡迎，會講當地語言、攝影技術絕佳都是其次。

KLOOK「旅行地雷引爆點」調查指出，靠譜的「專家型」旅伴最受台灣旅客歡迎，包括方向感絕佳、去哪都能清楚帶路的導航專家，或是準備充足、旅行資料完整豐富的行程專家，是公認的天使旅伴特質，其次才是「會講當地語言」與「攝影技術絕佳」，顯示對於台灣旅客安排行程與交通仍有相當的不安全感，希望能與旅伴共同研究。

業者也針對「雷旅伴」特質進行調查，發現台灣人最受不了一路上大小事都要抱怨的「抱怨型旅伴」，以及事前溝通討論都說好，到了現場處處嫌棄挑惕的「雙面人旅伴」。相比之下，對於無法獨立需要別人照顧，或拖拖拉拉沒效率、在花費上斤斤計較的3類雷旅伴，台灣人的接受度反而比較高。

根據調查結果，「預期不符」或「浪費時間」是台灣旅客最常誤踩的雷區，也是最容易影響旅遊體驗好壞的因素。有5成以上的台灣旅客都遇過「名實不符」的窘境，好不容易爬文找秘境，到當地卻發現景點小又沒特色、與網路照片落差極大，或是秘境現場人潮洶湧，想美美拍個照還得辛苦閃開人群。

此外，超過6成台灣旅客曾因交通資訊不明確，找不到去哪搭車，或要去的地方交通不便、耗費大量時間在轉車問路，是最常遇到的交通雷區。也有5成的台灣旅客曾在知名景點現場購票，卻浪費大把的時間在排隊上。

(中時 )