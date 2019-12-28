國民黨總統候選人韓國瑜昨天在電視政見發表會上直言總統蔡英文被新潮流架空，國民黨主席吳敦義今天進一步表示，新潮流在民進黨內部的力量龐大，光看蔡英文的酬庸名單就知道，幾乎全都是新潮流的人馬。

吳敦義說，新潮流在民進黨內部有很龐大的力量，讓蔡英文女士必須要非常重視新潮流的意見，光看她的酬庸名單就知道，幾乎全都是新潮流的人馬。

媒體進一步追問吳敦義有沒有被新潮流霸凌過？他笑說，「怎麼可能霸凌我？開玩笑。」

對於蔡政府強推《反滲透法》，吳敦義說，《反滲透法》實際上就是政府找麻煩，大陸有很多台商、台生以及台灣觀光客，難道每個都要懷疑被滲透嗎？「滲透」這兩個字應該不是刑法名詞，不是有形的傷人、詐騙、貪污、不法侵占等，而是假想的行為，不是好的法令。請蔡總統重新考慮，不要隨便給人戴紅帽子，我們是自由民主法治國家，要有自由民主法治精神。

(中時 )