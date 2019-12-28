台南市東區聯誼會會長、南聖里長周翊庭24日公開力挺民進黨王定宇，遭媒體解讀綠營拔樁成功，國民黨考紀會更接連於24、25日致電詢問「何時有空要約談你」，他不滿考紀會捕風捉影，未經求證事實就要糾正約談他深感痛心遺憾，思考3天後，28日宣布退出國民黨，「與其被處理，我乾脆自我了斷！」

國民黨直到今年8月在第六選的提名作業遲未定案，洪秀柱當時表達願意投入艱困選區投入台南區域立委選戰。當時，國民黨資深黨員、擔任東區里長聯誼會長的南聖里長周翊庭在8月26日召集21名里長連署支持洪秀柱參選立委，強調若黨提名其他人選，他不會支持、也不會投政黨票，「非柱不投」。

洪秀柱多場座談，周翊庭都現身支持，結果，24日出席王定宇一場公開活動，遭媒體解讀拔樁成功，國民黨考紀會更是補風捉影。他說，自己從退伍後就加入國民黨，擔任里長14年則以無黨籍身分參選，雖為國民黨員身份，競選期間也一本初衷以中立立場審視國民黨與民進黨候選人，但日前媒體記者新聞報導針對本人所表述傳達的內容斷章取義，國民黨考紀會更是補風捉影，未經求證事實即來電要求糾正及約談，讓他決定退出國民黨。

他說，兩人場子都會參加但不會表態支持誰，而是相挺真正有心能為台南市東區市民爭取更多地方建設、創造鄉親福祉與真正有執行力的優質候選人。

他強調，8月間連署東區里長邀請前國民黨主席洪秀柱來台南競選，是希望能有一位政治資歷深厚、行政經驗豐富的人來為台南發展帶來改變、開創台南新價值，退出國民黨對柱柱姐很不好意思，也會親自致電說明原委。

(中時 )