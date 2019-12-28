維多利亞校方舉例，該校舉辦「夢想一百」助學計畫也是透過網路發給各縣市張貼，也都獲得同意。（維多利亞實驗中學提供）

針對有媒體報導高雄市有多所國小張貼維多利亞實驗中學招生訊息，質疑不當使用高雄市網路資源。維多利亞校方表示，此一訊息是發布給全國各縣市，不只高雄市學校公告，全國各地學校如台南、台北等縣市也有不少學校轉貼。

媒體報導，有高雄家長反映高雄市多所國小的官網上刊出雲林私立維多利亞實驗高級中學招生相關訊息，質疑不當利用高雄的網路資源。

維多利亞實驗中學指出，關於該校辦理小六學生學力評量的訊息是函知全國各公私立國小，請協助張貼，由各校自行決定是否公告。

維多利亞舉例，該校濟助全國弱勢學生的「夢想一百」助學活動，也是透過各縣市教育網路發行全國，嘉惠有需要學生與家長，全國各縣市學校接獲後，基於服務家長及學生，大部分也轉貼於布告欄、網站。

校方說，學校間辦理各式的活動都會透過各式管道互通訊息，該校也經常公布來自各校的訊息，純為學校間資訊交流，與韓國瑜市長夫婦無關。

據媒體報導高雄市府表示，教育局歷年來都會協助提供北部、中部、南部私立學校的招生訊息。

(中時 )