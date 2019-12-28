新北市長侯友宜於28日前往南港區為國民黨北市第四選區爭取連任的立委候選人李彥秀站台，現場談到了年底環狀線還無法通車的問題，他指出，台北市及新北市都屬於共同的生活圈，自己衷心期盼可以盡快帶給在地市民更好的交通福祉，他說自己不會懷疑有政治因素，只會盡力考慮市民權益。

侯友宜指出，自己解決這些問題都只是為了讓市民福祉變得更好，並沒有其他企圖心，他強調，通車的前提當然要在安全無虞的情況下才可以通車。

侯友宜表示，大選已進入倒數，現在還欠三票「拉票、催票、投票」，他指出，自己沒有針對哪個政黨，只求人民可以有共識，讓中華民國可以永遠在這片土地存在，他最後強調，去年自己選市長時，對手一直放話指自己落後，但最後還是大贏了30萬票，他雙手比著「YA」，並呼籲選民將選票集中給2號總統候選人韓國瑜、2號李彥秀，讓整個國家真正的大團結。

(中時 )