台中市立委第五選區尋求連任的現任立委沈智慧位於松安街的競選總部被其他陣營對手指為是違建，對此沈智慧表示，鐵皮屋係承租而來，且根據台中市違建處理相關辦法，既存違建可補辦執照，已通知違建所有人依規定向市府補辦相關執照。

立法委員沈智慧28日由北屯軍功里長黃銘河、市議員黃健豪辦公室主任陪同在軍功里拜票，他對熱情支持說，因為她嫉惡如仇，堅持中火減煤、戳破了行政院許多謊言和不當的作法，反而被對手當作「眼中釘」，一直抹黑抹紅她是「親中立委」。

沈智慧說，她身為民意代表，接到民眾陳情在大陸發生意外，怎麼可能不幫忙？台灣人在大陸發生意外，如果不關心、不協助，台灣人求告無門，還會發生更多損害。她接受陳情去大陸幫忙台灣人，又不是去幫忙對方，怎麼可以是非不分抹黑成「親中立委」。

沈智慧說她一直主張「正面選舉」，因為民眾也很清楚，「用骯髒抹黑手段來選舉的人，將來做事只會更骯髒」。多數台灣人並不喜歡負面選舉，民眾要的是安居樂業，只有「乾淨選舉」才能贏回期待的清廉政治。

(中時 )