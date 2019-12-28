美國當局表示，一名陸男子昨天涉嫌闖入佛羅里達島礁（Florida Keys）的海軍基地拍攝照片，因而被捕。

根據聯邦訴狀，目擊者發現27歲的廖呂尤（Lyuyou Liao，音譯）徘徊在西島（Key West）的海軍航空站（Naval Air Station）圍欄邊緣，並從岸邊礁岩闖進軍事設施。

「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）報導，目擊者警告他已擅自闖入名為「杜魯門附屬建築群」（Truman Annex）的管制區域。

根據訴狀，美國憲兵看見廖男使用手機相機功能迅速拍下照片後，立刻取走他的手機，並通知聯邦調查人員。

廖男隨即遭逮捕，並被指控涉嫌擅自闖入海軍軍事陣地，意圖拍攝軍事防禦設施。

根據訴狀上的口供，他用拙劣的英文告訴海軍犯罪調查局（Naval Criminal Investigative Service），他想要拍攝日出。但調查人員在手機相簿內找到杜魯門附屬建築群的照片。

另外，法庭紀錄上並未列出廖呂尤的辯護律師。

發生廖男擅闖軍事重地被捕事件的一年多前，另一名陸公民同樣涉嫌拍攝西島的海軍航空站照片而遭美方指控。

根據法庭紀錄，2018年9月，西島警察在軍事基地逮捕20歲的趙千里（Zhao Qianli，音譯），他向聯邦官員表示，他是赴美研習音樂的學生，迷失在遊客步道，但調查人員在他的手機和數位相機裡發現政府建築和美國國防部天線的照片。

(中央社)