最新台北警方遭民眾投訴，竟然為了績效，濫權執法還恐嚇民眾，誇張的行徑令人咋舌，卻不想台北警局和警政署卻未追究此事，遭民眾質疑，是否有官官相護之嫌？

據《鏡週刊》報導，今年10月底，台北市警局信義分局三張犁派出所偵辦一起詐騙案，警方依監視器畫面，掌握了車手的機車車牌。根據警方調查，該台機車的車主是一名楊姓婦人，然而監視器中的犯案者卻是一名男性，承辦的黃姓員警「不疑有他」，認定車手即是楊女的丈夫陳男。

陳男告訴週刊，11月初下午2點多，他突然接到黃員電話，對方態度非常不友善的質問他：「你家是不是有一輛車號XXX1720的機車，你在10月28日清晨2點，到福德街郵局擔任提款車手，你和太太都要過來派出所作筆錄。」

陳男向警方表示，自己從未到福德郵局領錢，然而黃員一心認定陳男就是兇手，因此告訴對方：「你不來，我就叫偵查隊發傳票給你，自己看著辦！」陳男表示，自己年輕時曾跑過社會新聞，知道警方這樣的辦案程序不對，因此打電話向台北市政府1999投訴，隨後陳男向負責督考三張犂派出所的羅姓督察報案，知情的羅姓督察卻無處理此事。

陳男決定自己蒐證，靠著監視器跟鄰人的證詞，成功逮到劉姓嫌犯。陳男表示，在蒐證第一時間即打電話給附近的玉成派出所，然而員警只拿了影像檔，隨後便離開，陳男氣憤的說：「原來三張犂派出所早就知道犯案的是劉姓男子，但黃姓員警卻一再誣賴我是車手，要我去作筆錄；玉成派出所與三張犁派出所合辦詐欺案，也不告訴我偷騎車的就是劉男，還要我自己找證據，一直到本月17日，黃姓員警還打電話要我太太去派出所，真不知他是何居心？」

得知真相的陳男向台北市警局檢舉警方違法、督察吃案，然而市警局又將全案交回給羅姓督察，對方只簡單地表示：「會加強員警溝通、辦案技巧。」便將此事揭過，令陳男無法接受。遂向警政署陳情，然而還是沒用。警政署的不作為令陳男痛批：「督察系統就像是防腐劑，現在連防腐劑都腐化了，警界還有什麼事不會發生？」也讓人懷疑在這當中是否真有官官相護之嫌。

(中時電子報)