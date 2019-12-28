韓國瑜26日在政見會上拋出勞工政策3箭，針對勞工自提退休金部分，遭到批評是現行制度。國民黨副總統候選人張善政28日強調，現在是企業提6％、自提6％，勞工如願意自提6％退休金，政府對半補助；即勞工出3％、政府出3％，這是目前制度沒有的，要批評請先搞清楚。

張善政今天到台中南屯參加國政座談會中部場後，韓粉關心「落跑市長」批評會影響韓國瑜的總統未來選情。張善政指出，高雄市長韓國瑜上任後，要蓋愛情摩天輪、24小時國際機場等，民進黨中央都不願意配合；韓國瑜到中央比留在高雄更可幫助高雄的建設。

韓國瑜昨在政見發表會上，拋出勞工政策3箭！勞工自提退休金補助部分，卻遭到批評是現行的制度，並無創舉。張善政說，現行勞工退休金是企業提撥6％，勞工可自提6％，但勞工常因薪水少沒有自提；韓國瑜當選後，未來如勞工願意自提6％，政府將對半補助，勞工、政府各出3％。

張善政強調，韓國瑜的勞工政策是勞工若願意自提3％，政府就補助另外的3％，這是現行制度所沒有的福利；麻煩要批評韓國瑜政策的人，請先了解政策內容後再做批評。

(中時 )