大政治大爆卦-無色覺醒》總統白天蔡英文晚上邱義仁 蔡政府被新潮流綁架？ 14:082019/12/28 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》總統白天蔡英文晚上邱義仁 蔡政府被新潮流綁架? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選第3場政見會27日晚間登場，3組候選人親民黨宋楚瑜、國民黨韓國瑜、總統蔡英文同台講述政見。韓國瑜批民進黨被新潮流綁架，甚至點名邱義仁直球對決。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #新潮流 #蔡英文 #蔡政府 #邱義仁 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 誰說韓英文爛？與博恩全英語交流驚呆全場爆掌聲 22:552019/12/24 生活 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 23:132019/12/24 政治 韓國瑜要求PK三個動作 博恩爆汗做不來：我褲檔卡東西 00:132019/12/25 生活 小英男孩急護主 龔明鑫千字駁韓國瑜政見謬誤 18:382019/12/25 政治 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ 15:422019/12/26 政治 韓國瑜這時間點上《博恩》 網驚呼：超勇敢！ 09:302019/12/27 政治 韓國瑜上《博恩》讓他哭了：今後不投民騙黨！ 10:032019/12/27 政治 總統政見會 韓國瑜批新潮流架空蔡英文 晚上總統變邱義仁 18:222019/12/27 政治 韓國瑜第三場電視政見發表會 第二輪申論全文 20:482019/12/27 政治 衝刺年輕選票 詹為元：突破同儕間黑韓壓力 02:242019/12/28 政治 政治熱門新聞 深綠支持者的自白：蔡英文的表現讓我阿嬤心痛得哭了 - 政治 看到吳怡農掃街 網：蔣萬安可準備2022了 - 政治 看完政見會 網：承認韓要贏了很難嗎？ - 政治 50萬人明挺韓看這邊 交管計畫出爐 - 政治 韓國瑜上《博恩》讓他哭了：今後不投民騙黨！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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