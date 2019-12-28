行銷宣傳2020台灣燈會在台中。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

富春國小辦理親職講座-優良的學習成效與品德教育，參與家長仔細聆聽。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

教育奠基於家庭，為提升親職功能，讓家長得以教育出主動求知、有品有德的好孩子！富春國小特地邀請青馬基金會莊明勳老師分享如何有效提升「優良的學習成效與品德教育」，型塑品學兼優的好孩子。

講座由智全主任先播放花燈宣傳影片開始！2020台灣燈會主燈區在后里森林園區、馬場園區，主題是「森林秘境」，展出日期為2020年2月8日至2月23日。副燈區在文心森林公園，以親子同樂為主軸，展出日期為2019年12月21日至2020年2月23日，展期65天，與會家長都很感謝學校提供相關訊息。

莊明勳透過小故事提醒家長：若父母總是用碎念、體罰、怒吼……等不理性行為來處理孩子的行為問題，孩子從中模仿到的只是失控的情緒反應，導致「一錯再錯」。因此父母應該透過觀察與引導，培養孩子思考和解決問題的人生兩大能力。103班奕睿的媽媽分享：「從教養兩個孩子的經驗中發現，透過傾聽、陪孩子發現問題，的確更能促使孩子自己做出改變。」

莊明勳也請父母記得先轉身處理自己的情緒。莊老師也教現場的孩子對父母說：「請溫柔!」沁安的媽媽聽了深感認同，說道：「孩子最會模仿父母的行為，父母的確應該以身作則，先處理情緒，再處理問題。若我們能改變1％，相信孩子一定會進步10％。」

運用反饋機制，明確的表揚孩子正確的行為，也能有效提升孩子的安全感和價值觀。奕琦的爸爸回應：「就像稱讚孩子主動完成作業，就必須提及因為他懂得為自己負責任。」現場家長熱烈的分享，展現大家急欲扮演好稱職父母的決心。

莊明勳鼓勵家長找時間親子參觀台灣燈會培養親子感情兼提升美感素養的最佳時機，請家長務必帶孩子一起參與。 李秀櫻校長鼓勵家長，只要父母肯用心，沒有改變不了的孩子，讓我們的孩子不僅擁有卓越的學習成效，並成為德智兼備的現代好兒童，逐步建構自己的斜槓人生。

(中時 )