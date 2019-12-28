選戰進入最後倒數階段，候選人體力負荷都已達上限，台中市第5選區（北北屯）立委候選人2號莊競程28日上午6點多，就到大坑登山步道向登山民眾拜票。沿途有不少民眾比出2號手勢，表達支持之意。現場更是「凍蒜」、「加油」聲浪不絕，氣氛熱絡。

大坑每到假日，登山民眾更是絡繹不絕。莊競程上午在議員曾朝榮陪同下，一大早就到大坑登山步道向民眾拜票。曾朝榮呼籲鄉親全力支持，讓家鄉注入年輕的新活力，「翻轉北北屯」讓北北屯未來更好。

莊競程表示，他以前在學校時就是田徑隊，因此雖然選舉過程非常辛苦，體力上還是能夠保持充沛，但由於跑基層的時候，吃飯時間不太固定，所以他和太太都各瘦了8公斤及5公斤，反而現在覺得跑起來更輕盈了。最後的14天，他還是會保持充沛體力，握遍每位鄉親的手，希望最後贏得勝選。

他指出，面對超高齡化社會，政府照顧老人很重要，他要把預防醫學導入，維持老人家的健康可以減少未來的健保支出，減少年輕人跟下一代的負擔。同時爭取引進生醫產業結合台中精密機械園區與運動產業，打造台中成為生醫科技發展重鎮，提供年輕人更多優質就業機會。

(中時 )