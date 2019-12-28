新北市第三選區，國民黨禮讓無黨籍資深民代李翁月娥參選，前現任新北市長朱立倫、侯友宜28日同框為她站台，侯友宜助講時，「人家說三重地區綠大於藍，我從來不相信」，呼籲大家疼惜認真做事的李翁月娥，要送她進國會為三重發聲。

朱立倫、侯友宜，新北市議長蔣根煌、國民黨市黨部主委李乾龍和三重、蘆洲近百位里長到場展現團結氣勢，現場大批支持者齊聲高喊「凍蒜！」，場面沸騰。

侯友宜致詞細數對新北市未來的規畫，指溪南已有板橋行政中心，新莊也有中央行政中心、副都心，而三重是溪北發展的中心，他計畫將部分大型行政中心遷到三重先嗇宮附近，以發展溪北地區，而李翁月娥是推動很好的人選。

「人家說三重地區綠大於藍，我從來不相信」侯友宜提出去年市長選舉，他大贏30萬票，三重地區國民黨沒有輸，認真做事的人會被看見，呼籲選民把口喊變作實質，三角督缺三張票就是「拉票、催票、投票」，懇請大家支持李翁月娥。

朱立倫說，三重選區三位候選人都非常優秀，余天在歌壇是長青樹，三重對余天也非常尊重，讓他當選兩次，但是到底他有沒有為地方做事？到底找不找的到？交給選民判斷；台灣民眾黨籍立委候選人李旻蔚很優秀、年輕，但應該先好好參選議員，一下子當立法委員太快。

李翁月娥表示，朱立倫、侯友宜都是社會正能量的人，感謝他們特別站台，另提出近日網路惡意傳播她發走路工事件，她說選舉現在變得很負面，三重埔十多年來沒有自已的立委都是空港，她深耕蘆洲、三重並擁有超強執行力，一定會為三重、新北市民爭取最佳福利。

(中時 )