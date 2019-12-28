選戰倒數13天，國民黨總統候選人韓國瑜民調依舊大幅落後總統蔡英文，但國民黨高層人士透露，韓國瑜近來選情回穩，連高雄都已拉近差距！他們有信心，韓國瑜最後一定會贏蔡英文5個百分點以上。

《自由時報》報導，據國民黨內部彙整各縣市基層統整的推估得票率來看，只要韓國瑜沒有再出大錯，目前全台縣市，除台南市外，其餘地區選情逐漸回穩，連高雄都從之前六四比差距，慢慢拉回五五波平盤的態勢，因此，藍營預估韓國瑜至少可以贏5個百分點以上。

(中時電子報)