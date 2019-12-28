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丟人現眼的最佳示範！日前一名男子因為遲到，訂好的位置被候補的人坐走，無法搭客運，非常不爽。一氣之下竟然走到車子後方，堵住客運去路，拖住整台車的乘客跟他一起等，一個都別想走。讓原PO看不下去，怒PO文「有病記得去看醫生，不要因為自己的遲到，影響全車的旅客好嗎？」

原PO把影片上傳爆料公社臉書，指出這位大哥只因為自己遲到無法上原班車，請他排補位坐後班車，「他老大人不高興不排就算了，還直接擋在國道客運車後方不給車走！」請保全來勸他也不走，最後只能叫警察來處理。

對此，網友們看了直呼丟臉，「不知道他搭火車、高鐵時，遲到會不會就直接當在車頭不讓開」、「就一直催油門吧！反正他那麼喜歡吸廢氣，讓他吸到爽」、「自己遲到，還有臉爭取，讓你補位搭下班車就不錯了，國光都很準時的！」、「全車一起告他啊，誇張」。

(中時電子報)