馬場園區以「動物狂歡嘉年華」為主題，呈現各種動物主題花燈外，更首度與國立自然科學博物館合作，推出《科學攝影－驚豔新視野》特展。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會主展區，將於明年2月8至23日在台中后里盛大登場！馬場園區以「動物狂歡嘉年華」為主題，呈現各種動物主題花燈外，更首度與國立自然科學博物館合作，在馬場士官宿舍推出《科學攝影－驚豔新視野》特展。觀光旅遊局表示，該展覽為首屆科學攝影作品巡迴展，涵蓋水下與海洋、動物拼圖、昆蟲與蜘蛛等精彩畫面，帶領民眾用微觀角度，探索昆蟲等動物與大自然生態的多元面貌。

觀旅局表示，自然科學博物館長期耕耘自然教育、著重科學、人文與藝術間的溝通對話，《科學攝影－驚豔新視野》特展透過影像傳達科學世界的多樣化，拓展大眾探索知識的視野和樂趣，尤其科學工作者對真、善、美的追求，兼具理性與感性，與藝術創作的過程不謀而合，透過科學攝影，將可發現「原來科學中充滿藝術感」！

觀旅局長林筱淇說，「動物狂歡嘉年華」燈區展出各種動物主題花燈，而自然科學博物館莫屬為台中在地動物專業知識單位，與本次花燈主題十分契合，因此合作策劃《科學攝影-驚豔新視野》特展，希望透過影像作品，讓大家重新欣賞大自然之美。

林筱淇強調，這次特展也是第一屆科學攝影作品巡迴展，喜歡自然科學博物館大自然生態攝影作品的朋友們，千萬不要錯過，展出自明年2月8日至23日止，邀請民眾前往燈會參觀動物嘉年華燈區及《科學攝影－驚豔新視野》特展，欣賞自然生態的多元世界。

(中時 )