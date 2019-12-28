民進黨立法院黨團力拚《反滲透法》下周二通過三讀，引發國民黨、親民黨強烈反彈，立法院長蘇嘉全昨召開朝野協商，歷經3個多小時未達成共識，下周一將再協商，屆時國親陣營預計將提出修正條文。對此，民進黨團書記長李俊俋今表示，黨團已經有所準備，主要先看在野黨提出的意見後再討論，民進黨會按照程序一條一條審完，明天的總統電視辯論會，蔡英文總統也會再度親自上火線說明外界疑問。

《反滲透法》議題朝野持續交鋒，蘇嘉全昨召開朝野協商，在野黨對於法案的12條文有意見，歷經3個多小時討論，仍未達成共識，會後蘇嘉全請各黨團提出條文修正意見，下周一上午10時繼續協商。

蔡總統日前表態，《反滲透法》要在31日通過，民進黨在國會擁有過半席次的情況下，《反滲透法》完成三讀勢在必行，但李俊毅重申，民進黨還是會按照程序一條一條審查，呼籲各黨團坐下來談，有任何意見都可以提出討論，不要為反對而反對。

明天總統電視辯論會，預料《反滲透法》將成為交鋒議題，李俊俋說，蔡總統在第二、三場政見會把立法源由講得很清楚，反而是宋楚瑜連條文內容都搞錯，蔡總統已做足準備，將會利用機會再次對外說明。

李俊俋強調，若下周一朝野協商沒有共識，隔天會進到院處理，依按程序逐條發言表決，實際戰略須待在野黨周一提出意見及修正動議而定，目標依舊希望周二通過《反滲透法》。

(中時 )