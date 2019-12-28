副總統陳建仁（左）及夫人羅鳳蘋（右）率團出訪友邦帛琉，登機前向前來送機的官員及媒體揮手致意。（范揚光攝）

副總統陳建仁28日率團出訪太平洋友邦帛琉，參加台帛建交20周年慶祝活動，他在登機前發表談話表示，兩國邦交深厚穩固，也期待雙方在醫療、教育及農業等領域持續合作。

陳建仁說，此行奉蔡英文總統指派，以特使身分前往帛琉慶祝兩國建交20周年，他說蔡英文總統今年在「海洋民主之旅」中第一站就是訪問帛琉，顯見台灣與帛琉間的密切關係，此外，他也感謝帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau, Jr.）長期支持台灣參與國際社會，並曾在聯合國大會中，呼籲國際正視台灣人民的權益，鏗鏘有力的發言令人動容。

除了官方慶祝及拜會活動，陳建仁也將視察台灣協助帛琉發展畜產的實際成果，並親自向在當地努力打拼的第一線外交人員、駐外技術團及僑胞致謝。

外交部表示，此次專案名稱為「帛誼專案」，台灣與帛琉於1999年12月29日建交，至今剛好滿20年，帛琉不但長期支持台灣參與國際社會，雙方在醫療、農業及航空等領域更有密切深厚的合作關係，此行全程共3天2夜，訪問團預計30日返抵國門。

(中時 )